В данный момент необходим баннер 468х60. Рекламируемый сайт http://popps.ru/ . Есть постоянная потребность в изготовлении баннеров разных форматов. Прежде всего интересует качество. Просьба писать с приблизительными ценами и сроками.
Приватный проект для MatArt
нужно сделать 2 значка - "Хит продаж" и "Новинка" для сайта http://ceramicstroi.ru/
вот пример того, как это реализовано на сайте наших партнеров:http://www.bauservice.ru/plitka_dla_kuhni/
Срок - 2 дня (лучше 1)
Выбранный исполнитель
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