В приложении файл psd c техническим дизайном, надо сделать красивый банер. шрифты, фоны, окантовка и так далее.
Проект для Петюшкина Алексея (alpet)
Необходимо сделать 5 баннеров
Тз я тебе отправляла!Основывайся на наши старые работы.
Кредитные карты- 468*60
Потребительский кредит-600*90 234*60
Ипотека- 120*600 600*90
по старому тз,с кнопочкой "оформить заявку" или "отправить заявку"
все делали обсужу по icq,в рабочее время!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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