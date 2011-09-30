Проект для Петюшкина Алексея (alpet)

Просто невероятного качества работы! Подход к работе настолько детальный,настолько профессиональный,что это поражает! Уже второй раз работаю с Алексеем и не разу не просила его что-то переделывать! После получения работ складывается ощущение,что он просто сидел рядом и я ему рассказывала,что хочу увидеть на баннере! А на самом деле человек просто понимает идею и так сильно берется за работу,что это поражает! Всем рекомендую поработать с Алексеем! Не пожалеете! Будете только в восторге от работ!