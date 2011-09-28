Доделать баннер

О баннере: Размер 200х300 пикселей. Логотип и фото прилагаю, если будет использоваться зеленый цвет (н-р, фона), то он должен быть как в логотипе. Текст: тягачи и полуприцепы лучших европейских марок; широкий выбор техники с двух ...