Изготовить флеш-баннер

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Завершен20 заявок249 просмотров

О баннере: Размер 200х300 пикселей. Логотип и фото прилагаю, если будет использоваться зеленый цвет (н-р, фона), то он должен быть как в логотипе. Текст: тягачи и полуприцепы лучших европейских марок; широкий выбор техники с двух стоянок в Москве; строгий отбор по качеству. Если можно, то сделать, как будто камера проезжает вдоль рядов техники.

Стоимость предлагайте.

14 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделал баннер быстро, качественно и красиво. Никаких нареканий.
Четкое ТЗ! все материалы предоставлены! Оплата немедленно! Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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