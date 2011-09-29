Доделать баннер - сделать красиво.

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Завершен16 заявок279 просмотров

В приложении файл psd c техническим дизайном, надо сделать красивый банер. шрифты, фоны, окантовка и так далее.

14 лет назад
qecz
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$6
1 день
Все ок, сделал быстро, качество на уровне.
Спасибо, Алексей! приятно было с вами работать.

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад

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