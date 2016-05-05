qecz

Алчео qecz

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Alceo
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • PHP интеграция c API (wordpress)

    Настроить интеграцию Pinpoint Booking System Версия 2.0.8 http://demo-admin.wordpressbooking.systems/wp-login.php с API сайта mir-kvestov.ru  Разработать 2 модуля: 1. Получение расписания (json) из бд пинпоинт Версия 2.0.8 2. Добавление бронирования в бд пинпоинт Версия 2.0.8 Описание API сайта mir-kvestov.ru 1.  Получение расписания квеста Для ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для компании по ремонту квартир

    Придумать логотип для сайта компании, занимающейся ремонтном квартир. нравится дизайн такой http://www.templatemonster.com/demo/32614.html , а тут нравится цвет и большие буквы http://www.templatemonster.com/demo/32567.html Домен сайта http://estroy.su/ Компания называется "Эталон Строй" может быть что-то с логотипе из учебников физики, типа ремонт как ...

    HTMLЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт текстов для сайта - тематика ремонт

    надо переписать/написать тексты для сайта про ремонт приставок буду проверять уникальность, плотность тошноту - современные требования Текст должен быть как новость небольшой анонс + тело темы для сайта Ремонт Xbox/xbox 360 Прошивка Ремонт Привода Реболл Замена Лазерной головки привода Замена Привода FreeBoot Glitch Hack X360key Востановление ключа Xbox 360 ...

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры для сайта по ремонту (недорого)

    Надо сделать баннеры GIF-анимация: 3 банера про ремонт IPHONE 1) ремонт (замена стекла, сенсора, кнопки хоме) 2) установка приложений настройка замена батареи 3) джейлбрейк анлок активация прошивка для иксбокса 1) ремонт восстановление ключа 2) обновление ПО 3 ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать баннер xbox

    Текст банера только для пользователей форума цена на xbox 360 Elite 120 gb прошивка Lt + 2.0 13999 руб. реальная цена 14760 кто с форума тот по 13999 и LT +2.0 + 5 игр Размер банера 200х200 Стиль банера ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью / реферат по теплоизоляции

    Тема - Преимущества огнезащиты воздуховодов материалами на основе базальтовых волокон. Ориентировочный объем – не менее 4 печатных страниц, статья должна сочетать высокий профессиональный уровень изложения материала с оптимизацией по ключевым словам по данной тематике. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция Битрикс с платёжной системой (php)

    Надо интегрировать интернет-магазин под управлением Битрикс: Управление сайтом 5.1.8 с платёжной системой Chrono Pay. В данной версии Битрикса нет корзины она была дописана – пользователь может добавлять товары в список, потом нажать подтвердить и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статью Расчет эффективной толщины

    $20

    Написать статью "Расчет эффективной толщины теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях" - 2000 знаков. Статья должна быть технически грамотная и достаточно оптимизированная, её будет проверять и менеджер и оптимизатор. Ищется писатель для постоянного сотрудничества. Можно использовать материалы сайта paroc.ru там ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка магазина битрикс 5.1.8

    1. Доделать дизайн корзины Сейчас у каждого товара есть кнопка купить, при нажатии на которую, пользователь переходит в корзину, где может подтвердить заказ. Надо чтобы вместо перехода появлялось "плавающее окно" DIV, а пользователь оставался на старой странице ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделки для сайта Bitrix версия 4.1.7.

    На движке Bitrix версия 4.1.7. сделан интернет магазин, товары вбиты как элементы каталога (admin/iblock_element_edit.php?ID=1722&amp;type=catalog&amp;lang=ru&amp;IBLOCK_ID=37) Доделка 1 - Сейчас в тэге title отображается название товара группы, надо добавить поле, которое при заполнении будет управлять тэгом title. Доделка 2 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт и последующее продвижение

    Создать сайт, который бы появился в результатах поиска по темам и смежным темам, которые вы предложите. - вывоз снега - уборка снега - аренда снегоуборочной техники к 1 декабря 2010 - асфальтирование - благоустройство территории - строительство дорог - дорожные работы - аренда техники - ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка JoomFish (Joomla)

    Доработка JoomFish (Joomla) Домен сайта зарегистрирован в двух зона COM , RU - надо доделать JoomFish чтобы при наборе xxx.COM показывался бы английский, xxx.RU то русский. Оба домена работают как синонимы, установлена одна джумла.

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для asterisk

    Во время работы Ип телефонии вся информация записывается в таблицу cdr Надо написать скрипт, который бы отправлял на почту каждый час информацию об неотвеченных вызовах за этот час, если они есть. В базе я разобрался, запрос выглядит ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать баннер формата GIF размер 728х90

    Сделать баннер для сайта allhits.ru размер 728х90 в стиле старого банера сайта, но посвежее больше в стиле сайта allhits.ru с новыми видами винила из нового каталога http://allhits.ru/shop/ С новым номером телефона (495) 999-32-94 и без телефона. Старый ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать GIF банер с анимацией

    Сделать GIF банер с анимацией, стильный, красивый, по смыслу как в аттаче. Размер 200-200. Без приставки Wii, это та которая справа. упор на хбокс 360. анимация и боксы должны быть качественные и выглядить круто ). Название ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Pasmur85
Анна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
9 баллов
4 года назад
Написать статью Расчет эффективной толщины
Заказ был выполнен и оплачен вовремя.
Спасибо за участие.
Ответный отзыв
Malika
Алия 
43 годаКиргизия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Написать статью Расчет эффективной толщины
Было приятно сотрудничать.
Спасибо за участие.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать баннер формата GIF размер 728х90
Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Приятно работать с настоящим профи. Спасибо, Алексей, за быструю, качественную, креативную работу!
Ответный отзыв
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
$100
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текстов для сайта - тематика ремонт
Четкое тз, гарантированная оплата без задержек удобным способом. Спасибо за сотрудничество!
Хорошие тексты в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Переделать баннер с флеша на GIF.
Все отлично. Рекомендую!
Всё ок - хорошее качество, цены.
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