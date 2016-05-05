Настроить интеграцию Pinpoint Booking System Версия 2.0.8 http://demo-admin.wordpressbooking.systems/wp-login.php с API сайта mir-kvestov.ru Разработать 2 модуля: 1. Получение расписания (json) из бд пинпоинт Версия 2.0.8 2. Добавление бронирования в бд пинпоинт Версия 2.0.8 Описание API сайта mir-kvestov.ru 1. Получение расписания квеста Для ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Придумать логотип для сайта компании, занимающейся ремонтном квартир. нравится дизайн такой http://www.templatemonster.com/demo/32614.html , а тут нравится цвет и большие буквы http://www.templatemonster.com/demo/32567.html Домен сайта http://estroy.su/ Компания называется "Эталон Строй" может быть что-то с логотипе из учебников физики, типа ремонт как ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт12 лет назад
надо переписать/написать тексты для сайта про ремонт приставок буду проверять уникальность, плотность тошноту - современные требования Текст должен быть как новость небольшой анонс + тело темы для сайта Ремонт Xbox/xbox 360 Прошивка Ремонт Привода Реболл Замена Лазерной головки привода Замена Привода FreeBoot Glitch Hack X360key Востановление ключа Xbox 360 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сделать баннер такой же как на сайте http://iphonescene.ru/ слева, но только в GIF с новой инфой, приложил.Завершен12 лет назад
Надо сделать баннеры GIF-анимация: 3 банера про ремонт IPHONE 1) ремонт (замена стекла, сенсора, кнопки хоме) 2) установка приложений настройка замена батареи 3) джейлбрейк анлок активация прошивка для иксбокса 1) ремонт восстановление ключа 2) обновление ПО 3 ...Баннеры5 заявокЗакрыт12 лет назад
Перерисовать схемы проезда красиво - возможно 3д ул. Воскова, д. 7 ул. Хошимина, д. 13 к.1Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт12 лет назад
Текст банера только для пользователей форума цена на xbox 360 Elite 120 gb прошивка Lt + 2.0 13999 руб. реальная цена 14760 кто с форума тот по 13999 и LT +2.0 + 5 игр Размер банера 200х200 Стиль банера ...Баннеры19 заявокЗакрыт12 лет назад
В приложении файл psd c техническим дизайном, надо сделать красивый банер. шрифты, фоны, окантовка и так далее.Завершен12 лет назад
Сделать медиабаннер точно так же как на другом сайте. На оригинальном сайте используются компоненты: можно использовать другие easynews customjs jcaruselliteВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Тема - Преимущества огнезащиты воздуховодов материалами на основе базальтовых волокон. Ориентировочный объем – не менее 4 печатных страниц, статья должна сочетать высокий профессиональный уровень изложения материала с оптимизацией по ключевым словам по данной тематике. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Надо интегрировать интернет-магазин под управлением Битрикс: Управление сайтом 5.1.8 с платёжной системой Chrono Pay. В данной версии Битрикса нет корзины она была дописана – пользователь может добавлять товары в список, потом нажать подтвердить и ...Завершен12 лет назад
- $20
Написать статью "Расчет эффективной толщины теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях" - 2000 знаков. Статья должна быть технически грамотная и достаточно оптимизированная, её будет проверять и менеджер и оптимизатор. Ищется писатель для постоянного сотрудничества. Можно использовать материалы сайта paroc.ru там ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
1. Главная 1800 знаков 2. Парикмахерские услуги – 1800 знаков 3. Ногтевой сервис – 1000 знаков 4. Косметология – 1000 знаков 5. Массаж – 1000 знаков ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
1. Доделать дизайн корзины Сейчас у каждого товара есть кнопка купить, при нажатии на которую, пользователь переходит в корзину, где может подтвердить заказ. Надо чтобы вместо перехода появлялось "плавающее окно" DIV, а пользователь оставался на старой странице ...Завершен13 лет назад
На движке Bitrix версия 4.1.7. сделан интернет магазин, товары вбиты как элементы каталога (admin/iblock_element_edit.php?ID=1722&type=catalog&lang=ru&IBLOCK_ID=37) Доделка 1 - Сейчас в тэге title отображается название товара группы, надо добавить поле, которое при заполнении будет управлять тэгом title. Доделка 2 ...Завершен13 лет назад
Создать сайт, который бы появился в результатах поиска по темам и смежным темам, которые вы предложите. - вывоз снега - уборка снега - аренда снегоуборочной техники к 1 декабря 2010 - асфальтирование - благоустройство территории - строительство дорог - дорожные работы - аренда техники - ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт13 лет назад
Доработка JoomFish (Joomla) Домен сайта зарегистрирован в двух зона COM , RU - надо доделать JoomFish чтобы при наборе xxx.COM показывался бы английский, xxx.RU то русский. Оба домена работают как синонимы, установлена одна джумла.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Во время работы Ип телефонии вся информация записывается в таблицу cdr Надо написать скрипт, который бы отправлял на почту каждый час информацию об неотвеченных вызовах за этот час, если они есть. В базе я разобрался, запрос выглядит ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать баннер для сайта allhits.ru размер 728х90 в стиле старого банера сайта, но посвежее больше в стиле сайта allhits.ru с новыми видами винила из нового каталога http://allhits.ru/shop/ С новым номером телефона (495) 999-32-94 и без телефона. Старый ...Завершен14 лет назад
Сделать GIF банер с анимацией, стильный, красивый, по смыслу как в аттаче. Размер 200-200. Без приставки Wii, это та которая справа. упор на хбокс 360. анимация и боксы должны быть качественные и выглядить круто ). Название ...Баннеры12 заявокЗакрыт14 лет назад