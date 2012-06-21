Логотип для компании по ремонту квартир

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Закрыт36 заявок330 просмотров

Придумать логотип для сайта компании, занимающейся ремонтном квартир.

нравится дизайн такой http://www.templatemonster.com/demo/32614.html

, а тут нравится цвет и большие буквы http://www.templatemonster.com/demo/32567.html

Домен сайта http://estroy.su/

Компания называется "Эталон Строй" может быть что-то с логотипе из учебников физики, типа ремонт как палате мер и весов. )) Линейка, точность, качество.

HTML
13 лет назад
qecz
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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