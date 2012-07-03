Логотип компании

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок1794 просмотра
#1$80

Необходим логотип для компании "Макс-Сеть". Никаких строгих требований нет, исполнение свободное.

Макс происходит от англ. слова max.

Сферы деятельности: IT, торговля, строительство, клининг. Допускается создавать логотипы как на сторонние темы, так и на любую отдельную тему из этих сфер деятельности, либо общую тему.

13 лет назад
Inc1
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

victor322
Виктор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1
Спасибо за логотип. Работа выполнена быстро и на высоком уровне. Очень доволен сотрудничеством.
Грамотная постановка задачи!Отличный заказчик!Рекомендую.

Заявки фрилансеров

victor322
Виктор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1