Логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1602 просмотра
#1$50

Здравствуйте!

Необходимо разработать логотип для сайта (эмблема + название).

Название: KomaMoney

Направление: кредитование WM, обмен WM и других валют, различные сервисы оплаты.

Цвета: не темные, спокойные и дружелюбные))

P.S.: Если нам очень понравится Ваша работа — заказы будут регулярными.

13 лет назад
KomaXoD
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

D_Av
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Прекрасный исполнитель. Работа сделана очень качественно, исходники были переданы незамедлительно. Отдельное спасибо за консультации после, Вы работаете в правильном направлении... Надеюсь, что мы еще долго будем сотрудничать. Огромное спасибо!
Спасибо Кириллу за конкурс. Оплата каких-либо без задержек. Приятно было работать. Буду рад далнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

D_Av
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1