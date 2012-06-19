Нужен логотип для грузового СТО
Разработка логотипа портала KU66.RU
Нужен логотип для Портала KU66.RU. Надпись как сейчас на сайте не нужна. Цвета: рассмотрим ваши варианты. Размер желательно квадратный (или прямоугольный), главное чтобы можно было его вставить в аватарку соц.сетей и т.п.. Логотип должен быть креативным, интересным. А также, чтобы вписывался в любую афишу, видео, фото и был заметен. На логотипе должно быть: KU66.RU
Также необходимо место под праздник, например, Новый год, 8 марта, День России, 1 сентября и т.п. Обязательно должен быть вариант с праздником и без
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