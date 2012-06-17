Разработка названия и логотипа

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Закрыт17 заявок243 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать название и логотип, ТЗ в приложении.

Сразу отписываетесь по срокам и цене и из какого вы города.

Желательно нахождения фрилансера в Санкт-Петербурге.

13 лет назад
interactive44
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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