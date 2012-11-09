Необходим логотип для интернет-магазина одежды для активного отдыха и спорта - Sаvаge.in.ua. Обязательные требования: 1) Логотип должен иметь графическую и текстовую часть 2) Графическая часть должна ассоциироваться с одеждой и ...
Индивидуальный проект для Азарнов Виктор (azarnov)
Нарисовать символику для военно-патриотического клуба
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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