Индивидуальный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка129 просмотров

Нарисовать символику для военно-патриотического клуба

13 лет назад
dmitrydarov
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$40
4 дня
Как обычно отлично выполненная работа, быстрая реакция на запросы. И, что хочется отметить, понимание рамок задачи - и по срокам и по бюджету и по качеству работы. Спасибо!
Благодарю, Дмитрий, за очередной интересный проект! Только положительное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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