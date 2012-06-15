Требуется логотип для сайта COX.su

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт31 заявка230 просмотров

Доброго времени суток ув. Weblancer'ы,

для сайта cox.su требуется логотип будь то чёрно белый или цветной.

так как сайт/домен посвящён музыке - были представления о

- смайлике вместо О, с наушниками.

- динамик (будь он статичный или с анимацией)

- красивая надпись которую окружают ноты

то есть при виде логотипа (на стекле машины, на футболке и тд. и тп.) человеку должно быть понятно какой сфере посвящён сайт.

проявите фантазию и мы договоримся.

бюджет можно, если будет нужно и повысить.

13 лет назад
Luxxus-Russe
Вайсс 
33 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
$35
4 дня
От сотрудничества с Данилом только приятные эмоции! Ответственный заказчик, оплату произвел вовремя, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
13 лет назад

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