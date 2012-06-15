Требуется логотип для сайта COX.su

Доброго времени суток ув. Weblancer'ы,

для сайта cox.su требуется логотип будь то чёрно белый или цветной.

так как сайт/домен посвящён музыке - были представления о

- смайлике вместо О, с наушниками.

- динамик (будь он статичный или с анимацией)

- красивая надпись которую окружают ноты

то есть при виде логотипа (на стекле машины, на футболке и тд. и тп.) человеку должно быть понятно какой сфере посвящён сайт.

проявите фантазию и мы договоримся.

бюджет можно, если будет нужно и повысить.