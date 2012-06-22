Создание логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен42 заявки290 просмотров

Создание обычного графического логотипа небольшой фирмы. Картинка и название компании (один логотип русскими буквами, другой - английскими). Для фирменных бланков и визиток.

13 лет назад
rusopt
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Ответственный и приятный в общении исполнитель. Работа была выполнена качественно и на высоком профессиональном уровне. И, что немаловажно, Андрей практически всегда в сети )) Я доволен сотрудничеством.
Мне понравилось работать с Александром. Четкие требования, грамотные замечания, своевременная оплата. Рекомендую Александра как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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