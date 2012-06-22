Создание логотипа

В приложении к проекту скриншот сайта с логотипом. Логотип не нравится, нужно его переделать. Хочется чтобы логотип был в стиле плашек сайта (там где главная, зарегистрироваться и т.д.), то есть скругленные уголки, тени. Шрифт для ...