Логотип строительной компании и шапка документов

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1308 просмотров
#1$70

Всем привет.

Необходимо разработать новый логотип компании (либо незначительно модернизировать старый) и шапку для документов в книжной и альбомной ориентации.

• Название компании GOAL (ГОАЛ, http://goal.ua/), ничего общего с футболом нет (перевод – цель);

• Профиль: инженерные сети и генподряд. Сразу поясняю, что самой стройкой зданий мы не занимаемся, наш профиль – все работы после стройки дома — электрика, освещение и слаботочка, водоснабжение и канализация, коммуникации, безопасность, телекоммуникации, интернет, комплексное проектирование систем и их монтаж. В общем, все, что связано с обустройством зданий, но не выводом самих коробок.

• Корпоративный цвет – синий, в этой цветовой гамме и работаем;

• Не рисовать мишени и все, что с ними связано;

• Сложных логотипов не нужно (вставлять провода, кирпичи, мелкие детали и прочее) все должно быть просто и строго, но со вкусом и стилем;

• Подпись Make life easier должна фигурировать вместе с логотипом;

• Шапка документов должны быть в книжной и альбомной ориентации;

• Тексты, которые должны быть в шапке: «Make life easier», «Генподряд, проектирование инженерных сетей, подбор оборудования, строительно-монтажные работы», «ООО „ГОАЛ“, 01042, г. Киев, ул. Чигорина, 18, оф. 324А», «тел./факс: +380 44 501–30–08, +380 44 501–12–35», «www.goal.ua»

Существующий логотип и старые шапки во вложении.

С уважением.

13 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
Всем доволен. Елена ответственно относится к работе, что редкость среди фрилансеров.
Спасибо большое за проведение интересного конкурса! Антон - очень хороший, вежливый заказчик! С ним легко и приятно общаться! Рекомендую всем как надежного заказчика и сама буду рада вновь поработать вместе!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1

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