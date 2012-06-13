Нужен логотип для сайта

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Закрыт8 заявок188 просмотров

Сайт http://feyerverk.net/ Нужен логотип с названием "огненные небеса" . Тема: пиротехнические услуги. Цвета: яркие, белый, голубой, красный, жёлтый. пример работ отправлять на [email protected]. Бюджет 30$

13 лет назад
dimchik77
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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