Здравствуйте, уважаемые Дизайнеры Необходимо создать логотип с персонажем и фирменный стиль для интернет магазина детской одежды http://www.rastimasik.com/ Сайт предлагает детскую одежду оптом розничным магазинам, торгующим детской одеждой Идея ТМ - наши детки ...
Создать логотип для сайта
Создать логотип для сайта scuba.com.ua - дайвинг, подводная охота
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