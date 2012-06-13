Создать логотип для сайта

Коллеги! Есть потребность в ярком красивом лого. Бюджет проекта, к сожалению, ограничен. Такая потребность возникает часто, и с талантливым логомейкером хотелось бы продолжать работу, с тем лишь отличием, что работу сейчас нужно выполнить оперативно и ...