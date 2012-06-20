Логотип В наименовании компании используются CONCORD ENGINEERING Цветовая гамма: сдержанные тона (красный цвет исключен). Должне быть знак и исполнение наименования компании шрифтом. Ассоциации: современный, промышленное строительство, инжиниринговые услуги. В ...
Разработка логотипа и фирменного стиля
Разработка логотипа и фирменного стиля
для Ассоциации «Земельный союз Украины» и интернет-портала ZEM.UA
Выбранный исполнитель
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