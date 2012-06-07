Два логотипа для одного проекта.

Необходимо сделать два логотипа. Шрифт и цветовые решения уже есть. Первый текстовой, ко второму надо будем прибавить маркету. надо будет 3 варианта по первому - 5 по второму. Интересен предыдущий опыт. Предоплата 50% по юнистрим или contact.

Спасибо!