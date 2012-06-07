Два логотипа для одного проекта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок203 просмотра

Необходимо сделать два логотипа. Шрифт и цветовые решения уже есть. Первый текстовой, ко второму надо будем прибавить маркету. надо будет 3 варианта по первому - 5 по второму. Интересен предыдущий опыт. Предоплата 50% по юнистрим или contact.

Спасибо!

13 лет назад
mgk21
57 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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