Автосервис (кузовной ремонт, покраска, тюнинг). Название CUSTOM ZONE. Цвета: Черный, белый, красный, серебро. Просьба указывать кол-во вариантов набросков, которые готовы предоставить Бюджет: 20$
Два логотипа для одного проекта.
Необходимо сделать два логотипа. Шрифт и цветовые решения уже есть. Первый текстовой, ко второму надо будем прибавить маркету. надо будет 3 варианта по первому - 5 по второму. Интересен предыдущий опыт. Предоплата 50% по юнистрим или contact.
Спасибо!
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