Создание логотипа.

Необходимо создать логотип. описание во вложенных файлах. Интересуют сроки и цены. Можете предложить свой вариант, если не устроит могу принять участие в создании что бы 10 раз его не переделывать. Логотип должен быть креативнным и объемным. Оплата после выполнения заказа. Все остальные подробности в скайпе ah_alik. За основу можно взять следующий рисунок. тоже во вложенном файле. ссылка на рисунок http://www.casbahdecor.com/pd-fez-brass-chandelier---superior.cfm. Если есть портфолио укажите где можно посмотреть.