Создание логотипа.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок232 просмотра

Необходимо создать логотип. описание во вложенных файлах. Интересуют сроки и цены. Можете предложить свой вариант, если не устроит могу принять участие в создании что бы 10 раз его не переделывать. Логотип должен быть креативнным и объемным. Оплата после выполнения заказа. Все остальные подробности в скайпе ah_alik. За основу можно взять следующий рисунок. тоже во вложенном файле. ссылка на рисунок http://www.casbahdecor.com/pd-fez-brass-chandelier---superior.cfm. Если есть портфолио укажите где можно посмотреть.

13 лет назад
al20009
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

semjaza
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Выполнил качественно, и креативно.
Приятно сотрудничать...чётко ставит задачу...оплата вовремя...хороший заказчик...

Заявки фрилансеров

semjaza
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад