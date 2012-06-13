Есть вариант логотипа. Нужно его доработать, взять нужный шрифт ( он есть ) и изменить компановкук пазлов. Для профессионала работы на 30-40 минут
Логотип для туристического агентства
Нужно разработать логотип для тур. агенства, Название "Малибу тур". Наброски на бумаге прикрипляю в приложение, можно использовать варианты из приложения, можно придумать свои.
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