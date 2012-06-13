Логотип для туристического агентства

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Завершен29 заявок243 просмотра

Нужно разработать логотип для тур. агенства, Название "Малибу тур". Наброски на бумаге прикрипляю в приложение, можно использовать варианты из приложения, можно придумать свои.

13 лет назад
Menkalf
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$70
5 дней
Отлично поработали с Андреем, я получил именно то, что хотел! Все мои пожелания были выполнены. Рекомендую Андрея как ответственного исполнителя с креативным мышлением!
Мне понравилось работать с Антоном. Четкое задание, оперативные замечания, всегда на связи, своевременная оплата -- что еще можно желать? Рекомендую Антона как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

markand
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад