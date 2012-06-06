Логотип компании (натяжные потолки)

Нужно сделать логотип для турфирмы "Карта путешествий". Концепция такова: Изобразить (предложу в фас или полуфас) корабль с парусом в виде карты (свитка старого пергамента) на фоне заката(восхода), если есть идеи лучше, готов рассмотреть. Пример ...