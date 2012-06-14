Индивидуальный проект для Азарнов Виктор (azarnov)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка79 просмотров

Создать логотип для компании "ДокаМастер".

13 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$50
3 дня
Виктор предложил мне 3 разных варианта логотипа, после чего я выбрал более понравившийся. Я и мой заказчик остались довольны, чему очень рад! Будем работать и дальше) Спасибо за работу!
Интересный проект, грамотное и четкое техзадание. Только позитивное впечатление от работы с Григорием! Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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