Требуется стильный, креативный Логотип для интернет-магазина. Ассортимент товаров: -Гаджеты, необычные вещи, необычные подарки, товары - поставляемые из-за рубежа. Доменное имя и название: imarko.ru Жду ...
Логотип инжинириговой компании
Логотип
В наименовании компании используются CONCORD ENGINEERING
Цветовая гамма: сдержанные тона (красный цвет исключен).
Должне быть знак и исполнение наименования компании шрифтом.
Ассоциации: современный, промышленное строительство, инжиниринговые услуги.
В стиле минимализма, индивидуальность, простота оформления, легкость к запоминанию.
После выбора лого : Бланк должен содержать: адресный блок офиса, телефоны.
Конверт, папка, визитная карточка.
Ждём конкретных предложений в виде примеров.
Заявки фрилансеров
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