Логотип В наименовании компании используются CONCORD ENGINEERING Цветовая гамма: сдержанные тона (красный цвет исключен). Должне быть знак и исполнение наименования компании шрифтом. Ассоциации: современный, промышленное строительство, инжиниринговые услуги. В ...
Передвижные киоски
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Необходимо разработать логотип (цветовое решение) и оформление для столиков и передвижных киосков.
Киоски будут реализовывать картошку жаренную гармошкой. На картинке - вариант в сыром виде. Готовое изделие - чипсы на палочке.
Название компании " Картошка-гармошка".
Необходимо сделать весёлый, запоминающийся логотип. Предпочтений нет, пожелания - можно фигурки смешные, саму картошку как то изобразить. В общем полагаемся на ваш вкус.
Вопросы есть - задавайте.
Заявки фрилансеров
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