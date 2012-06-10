Передвижные киоски

# 1 — $ 100

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать логотип (цветовое решение) и оформление для столиков и передвижных киосков.

Киоски будут реализовывать картошку жаренную гармошкой. На картинке - вариант в сыром виде. Готовое изделие - чипсы на палочке.

Название компании " Картошка-гармошка".

Необходимо сделать весёлый, запоминающийся логотип. Предпочтений нет, пожелания - можно фигурки смешные, саму картошку как то изобразить. В общем полагаемся на ваш вкус.

Вопросы есть - задавайте.