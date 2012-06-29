Логотип интернет-магазина детской одежды

Превосходный дизайнер, превосходный результат. Было очень приятно работать с Натальей, она с лёгкостью воплощала пожелания заказчика, а результаты её работы превосходили все возможные ожидания как по сроку так и по качеству. Очень порадовал индивидуальный и творческий подход дизайнера - Наталья сумела выразить в логотипе именно то, что я и хотел. Рекомендую как её как ответственного и креативного дизайнера с большим будущим. Очень рад сотрудничеству.