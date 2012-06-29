Логотип интернет-магазина детской одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок2645 просмотров
#1$50

Здравствуйте, уважаемые Дизайнеры

Необходимо создать логотип с персонажем и фирменный стиль для интернет магазина детской одежды http://www.rastimasik.com/

Сайт предлагает детскую одежду оптом розничным магазинам, торгующим детской одеждой

Идея ТМ - наши детки растут как и бизнес клиентов

Логотип, фирменный стиль будет использован для: дизайна сайта интернет-магазина, визиток, плакатов, упаковочных пакетов, фирменных сувениров (ручки, кружки, календари и т.д.)

Логотип включает персонажа и надпись "Расти Масик" или "Растимасик"

Может быть слово написано по возрастающей или в кольце.

Идеи для логотипа:

1. малыш - цветочек в горшке, которого поливают из лейки или без лейки

2. что-то типо логотипа "эволюция": малыш в конверте, малыш ползёт, малыш ходит

3. может мальчик - девочка в стиле Анне Геддес (Anne Geddes)

Приветствуются другие креативные идеи

13 лет назад
alexelalexela
46 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

NataKa1987
Карась 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
Превосходный дизайнер, превосходный результат. Было очень приятно работать с Натальей, она с лёгкостью воплощала пожелания заказчика, а результаты её работы превосходили все возможные ожидания как по сроку так и по качеству. Очень порадовал индивидуальный и творческий подход дизайнера - Наталья сумела выразить в логотипе именно то, что я и хотел. Рекомендую как её как ответственного и креативного дизайнера с большим будущим. Очень рад сотрудничеству.
Спасибо за интересный конкурс!С Александром было приятно работать, точно знает, чего хочет,своевременная оплата!Рекомендую!

Заявки фрилансеров

NataKa1987
Карась 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1

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