Оперативно: яркий, красивый логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок175 просмотров

Коллеги! Есть потребность в ярком красивом лого. Бюджет проекта, к сожалению, ограничен. Такая потребность возникает часто, и с талантливым логомейкером хотелось бы продолжать работу, с тем лишь отличием, что работу сейчас нужно выполнить оперативно и дешевле обычного. Я хочу возложить все творчество на исполнителя - есть сайт, есть название - это и все ТЗ. Нужна яркая запоминающаяся строгая метка, тематика - бизнес.

13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Очень понравилась работа Тараса - демократичная цена, красивый логотип, несколько вариантов, очень быстро и талантливо. Спасибо.
Спасибо вам за интересный проект. Сотрудничеством полностью доволен. Мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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