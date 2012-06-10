Баннер / логотип

Требуется баннер, который будет использоваться как логотип и лицо проекта (500x 500 пикселей). Нам нем должны быть представленны следующие элементы:

Задний план:

- Атомный взрыв

- Разрушеный город, желательно видеть части небоскребов и мостов американского и советского типа

- Люди в масках мародеров с бейсбольными битам, цепями, огнеметами и другим ольдскульным оружием (персонажей женского пола быть не должно)

Первый план:

- Машины 80х- 90 годов со следующими элементами (крупно калиберные пулеметы на крыльях и на крыше, но не у всех, защитные решетки и щиты, защитные элементы на колосах ид)

для идей, можно обратиться к проекту twisted Metal World tour