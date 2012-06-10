Баннер / логотип

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Закрыт7 заявок215 просмотров

Требуется баннер, который будет использоваться как логотип и лицо проекта (500x 500 пикселей). Нам нем должны быть представленны следующие элементы:

Задний план:

- Атомный взрыв

- Разрушеный город, желательно видеть части небоскребов и мостов американского и советского типа

- Люди в масках мародеров с бейсбольными битам, цепями, огнеметами и другим ольдскульным оружием (персонажей женского пола быть не должно)

Первый план:

- Машины 80х- 90 годов со следующими элементами (крупно калиберные пулеметы на крыльях и на крыше, но не у всех, защитные решетки и щиты, защитные элементы на колосах ид)

для идей, можно обратиться к проекту twisted Metal World tour

13 лет назад
krema69
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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