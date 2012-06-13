Персональный проект для Fliperrr - логотип

Создание логотипа для компании.

1. Название «VIPStatus» и «ВИПСтатус» (обыграть два вида, можно отдельно, с пропусками и т.п.)

2. VIP услуги (в первую очередь — транспорт, но не только, проживание, сопровождение сделок, прием гостей, сопровождение конференций и выставок и т.п…)

3. Дорого-богато.Надежно-стабильно. И главное — стильно (но не вычурно)

4. Дорогие цвета

5. И в цвете и в черно-белом должно смотреться-узнаваться…