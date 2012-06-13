Нужен логотип ассоциации предпринимателей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок802 просмотра
#1$50

Для Ассоциации предпринимателей Нижегородского района Нижнего Новгорода нужен логотип.

Видим его в стиле логотипа http://nizhraion.nnov.ru/e107_themes/mj/images/logo.png

т.е. сохранить Дмитриевскую башню кремля Нижнего Новгорода (в центре), вместо муз.инструментов - какая-то символика бизнеса (например, в таком духе - http://bizconsult.com.ua/images/yootheme/content-pic/uslugi/business-analytics.jpg).

Надпись по периметру по кругу должна быть "АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"

13 лет назад
ElenaCh
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

ASEKE87
Асхат 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

ASEKE87
Асхат 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
#1

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