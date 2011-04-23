Менее чем через пол года защищаю диплом по специальности "Технолог печатных производств, дизайнер-верстальщик полиграфической продукции".
"Шарю" в Кореле и Фотошопе с 9 до 17 пять дней в неделю, фрилансом занимаюсь для повышения личностных навыков, а так же для дополнительного заработка.
Не имел, не привлекался.
Если вы чего-то не нашли в моем портфолио, это не значит, что я не умею этого делать.
Связь предпочитаю через личные сообщения.
Спасибо, что читаете это. :)
UPD: 25.06.2010
Дипломированный Технолог печатных производств. :)
UPD: 20.10.2010
Занимаюсь оформлением групп Вконтакте. Дизайн + верстка, от 200 до 500 рублей, без написания текстов и раскрутки.
UPD: 29.10.2010
Ищу постоянную удаленную работу, по любому направлению графического дизайна. Хотелось бы работать в команде по созданию сайтов.
UPD: 08.04.2011
http://www.seo-vk.ru/portfolio.html почти все работы тут выполнены мной.
UPD: 24.04.2011
В работе стараюсь руководствоваться этим плакатом >> http://pit.dirty.ru/dirty/1/2011/04/23/31196-214657-4432a1cf2dfa4b4c78a6d70df1cd5312.jpg
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