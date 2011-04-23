Fliperrr

Максим Кораблев Fliperrr

 
35 летУкраина/Евпатория
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Менее чем через пол года защищаю диплом по специальности "Технолог печатных производств, дизайнер-верстальщик полиграфической продукции".

"Шарю" в Кореле и Фотошопе с 9 до 17 пять дней в неделю, фрилансом занимаюсь для повышения личностных навыков, а так же для дополнительного заработка.

Не имел, не привлекался.

Если вы чего-то не нашли в моем портфолио, это не значит, что я не умею этого делать.

Связь предпочитаю через личные сообщения.

Спасибо, что читаете это. :)

UPD: 25.06.2010

Дипломированный Технолог печатных производств. :)

UPD: 20.10.2010

Занимаюсь оформлением групп Вконтакте. Дизайн + верстка, от 200 до 500 рублей, без написания текстов и раскрутки.

UPD: 29.10.2010

Ищу постоянную удаленную работу, по любому направлению графического дизайна. Хотелось бы работать в команде по созданию сайтов.

UPD: 08.04.2011

http://www.seo-vk.ru/portfolio.html почти все работы тут выполнены мной.

UPD: 24.04.2011

В работе стараюсь руководствоваться этим плакатом >> http://pit.dirty.ru/dirty/1/2011/04/23/31196-214657-4432a1cf2dfa4b4c78a6d70df1cd5312.jpg

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$8
3 балла
4 года назад
Создание визиток в Word-файле
Отзыв оставляю спустя 9 лет, по просьбе администрации weblancer. Мы оплатили исполнителю заявленные им 8 долларов, но качество работы нам не понравилось.
strikus
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Макет вывески
Все прошло хорошо. Работой доволен.
Все норм
Ответный отзыв
all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать в векторе с фотографий
Всё отлично, рекомендую.
Все норм.
Ответный отзыв
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Аватарки для групп ВК и FB
Получили хорошие аватарки для групп и фон твиттер-аккаунта. Максимом довольны.
Все норм.
Ответный отзыв
sitecrea
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Статический баннер
Сотрудничеством доволен, все в срок и с нужным качеством !
Все норм.
Ответный отзыв
Баннеры
5 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга