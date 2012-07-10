Нарисовать 2 баннера.

Требуется два баннера для размещения здесь http://www.aqa.ru/zooshop и здесь в разрыве тем http://www.aqa.ru/forum/fd999p1

Первый в размере 595х103

Второй желательно 100% по ширине (составной). Если нет, то 600х200

По дизайну. Баннер сайта www.himat.ru

Должен присутствовать логотип, миниатюрные изображения аквариума. На одном баннере в статике, да другом меняющиеся. Телефон и адрес сайта. Цвета - сходные по стилистике с цветами сайта.