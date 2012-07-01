Сделать 6 банеров и элемент шапки сайта. Размеры банеров 982 х 282 формат jpeg, вес желательно уложится до 270 кb (чем меньше тем лучше) Размер элемента в шапку (это и не ...
Сделать флеш-баннер
Необходимо сделать флэш баннер Размеры 120х600.
Сюжет баннера:
1. Внимание акция
2. Терморегуляторы со скидкой 50% (в качестве терморегулятора взять этот http://novtekh-nn.narod.ru/images/p003_1_00.jpg)
Страница, на который ведет баннер: http://sst-vlg.ru/akcii/
Баннер необходим для сайта http://sst-vlg.ru/ так что по стилистике орентируйтесь на его дизайн.
Выбранный исполнитель
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