Нужно сделать баннер

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Завершен8 заявок413 просмотров

Привет нужно сделать баннер на сайте geoid.od.ua пишите в скаип и аську Skype: Pbrunki ICQ: 634319505)

13 лет назад
pavel_brunki
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$35
2 дня
Рекомендую всем! Отличный исполнитель профессионал. Работа сделана по банеру хорошо. Всегда приятно работать с профессионалами своего дела Всегда на связи, оперативно, качественно. Разработан качественный логотип в соответствии с конкретными требованиями. Только положительное впечатление от работы с Тимуром. Еще раз спасибо.
Всегда на связи, говорит - делает, своевременная оплата, вежливое общение, рекоммендую Павла всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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