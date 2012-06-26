Баннер Gif статический

Нужен баннер. Реклама фонарей. О фонарях можно почитать тут: http://allammo.ru/kakoi_kupit_professionalnii_svetodiodnyi_fonar Там же есть видео, посмотрите и поймете о чем речь. Баннер динамичный. Нужно осветить следующие моменты: 1. Качество ...