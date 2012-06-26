Баннер Gif статический

$50
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Завершен8 заявок194 просмотра

Баннер Gif статический

Размер 77x150

Примеры справа, он будет там http://greendatacenterconference.com/gdccon2012-london/sponsors.html

На баннере надписи

DCNT.RU

DC & Cloud

И стилизованный фальшпол слева на картинке - есть исходник, баннер для примера

13 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Отличная работа, правильная цена, быстро и без правок. Что и требуется от фрилансера. СПАСИБО!
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!

Заявки фрилансеров

anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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