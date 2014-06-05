anDyrv

Андрей Малиновский anDyrv

 
30 летУкраина/Ровно
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Всем привет!

Меня зовут Андрей, и я предлагаю дизайнерские услуги по разработке:

• баннеров;

• дизайн сайтов;

• иконок;

• логотипов;

• наружной рекламы;

• обработке фотографий;

• полиграфии;

• фирменного стиля

Вы готовы поразить своих клиентов оригинальным стилем дизайна, яркой, запоминающейся визиткой или партнёров замысловатым баннером? Тогда без моей помощи Вам просто не обойтись!

Я знаю, как сделать из простой задумки яркий и оригинальный сайт, обработать ваши фото и разработать и нарисовать логотип. Я готов показать вам своё творчество: достаточно для этого заглянуть в моё портфолио - насыщенное, полное творческой задумки и креатива.

Звоните и стучите! Я помогу вам выделиться среди толпы!

Дизайн сайтаБаннер для сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
7 баллов
6 лет назад
Нужно перерисовать более 200 картинок
Работой доволен
Валерий, положительный во всех отношениях как заказчик, так и человек!
Ответный отзыв
choko
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Редизайн и верстка страницы
Рекомендую!
Положительный во всех отношениях заказчик. Каждый раз приятно участвовать в его конкурсах и просто общаться.
Ответный отзыв
choko
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Редизайн и верстка страницы
Рекомендую
Все отлично, как всегда!
Ответный отзыв
Brim
41 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
ГИФ баннер 980x90. Аренда и размещение серверов.
Отлично.
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться.
Ответный отзыв
mkm2
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Медийно-контекстный баннер
все сделано было
Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Баннеры
44 отзыва
от $5
от 1 дня
#67
Иконки и Пиксель-арт
15 отзывов
от $5
от 1 дня
#34
Дизайн сайтов
9 отзывов
от $10
от 3 дней
#324
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $20
от 2 дней
#146
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#296
Фирменный стиль
1 отзыв
от $20
от 5 дней
#107
Дизайн продукции
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#138
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