Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Всем привет!
Меня зовут Андрей, и я предлагаю дизайнерские услуги по разработке:
• баннеров;
• дизайн сайтов;
• иконок;
• логотипов;
• наружной рекламы;
• обработке фотографий;
• полиграфии;
• фирменного стиля
Вы готовы поразить своих клиентов оригинальным стилем дизайна, яркой, запоминающейся визиткой или партнёров замысловатым баннером? Тогда без моей помощи Вам просто не обойтись!
Я знаю, как сделать из простой задумки яркий и оригинальный сайт, обработать ваши фото и разработать и нарисовать логотип. Я готов показать вам своё творчество: достаточно для этого заглянуть в моё портфолио - насыщенное, полное творческой задумки и креатива.
Звоните и стучите! Я помогу вам выделиться среди толпы!
Портфолио
- Без названия327 просмотров
- Без названия279 просмотров
- Без названия266 просмотров
- Без названия264 просмотра
- Без названия207 просмотров
- Без названия217 просмотров
- Без названия213 просмотров
- Без названия187 просмотров
- Без названия188 просмотров
- Без названия193 просмотра
- Без названия193 просмотра
- Сертификат Autodesk AutoCAD 2011197 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
7 баллов
6 лет назад
Работой доволен
Ответный отзыв
Валерий, положительный во всех отношениях как заказчик, так и человек!
$20
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Положительный во всех отношениях заказчик. Каждый раз приятно участвовать в его конкурсах и просто общаться.
$30
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично, как всегда!
$10
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться.
$7
10 баллов
10 лет назад
все сделано было
Ответный отзыв
Был рад сотрудничеству!
Баннеры
44 отзыва
от $5
от 1 дня
#67
Иконки и Пиксель-арт
15 отзывов
от $5
от 1 дня
#34
Дизайн сайтов
9 отзывов
от $10
от 3 дней
#324
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $20
от 2 дней
#146
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#296
Фирменный стиль
1 отзыв
от $20
от 5 дней
#107
Дизайн продукции
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#138