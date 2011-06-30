Редизайн и верстка страницы

Для сайта продажи авиабилетов и путевок требуется легкий и простой дизайн (вообще говоря, можно и из темплейта, только немного заточить под кое-какие специфические требования). Напишите, пожалуйста, уровень цен (от/до) или вашу политику ценообразования. Комментарии-заявки скрываются от других ...