Сделать/переделать шаблон на joomla 1.5

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок200 просмотров
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Требуется сделать/переделать шаблон на joomla 1.5. Сайт по продаже автомобилей из Японии. Цвета желательно синий/голубой/белый, но подойдут и другие варианты. Шаблон желательно резиновый, простенький, в шапке надо сделать 3-4 японские машины. Убрать копирайты с шаблона.

Joomla
13 лет назад
seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dudegoga
Георгий 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный, вежливый работник, все исполнил качественно и в срок. Учел все пожелания. Рекомендую. Буду с ним работать и дальше.
Василий грамотно описал все требования по проекту, предоставил всю необходимую информацию. Если возникали вопросы - тут же всё разъяснял. С оплатой тоже никаких проблем не возникло. Отличный заказчик. Всем рекомендую!
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