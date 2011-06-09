Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта. Специфика деятельности - обучение, тренинги, что предполагает наличие креативности, нестандартных решений. Соответственно сайт должен быть живым, интригующим. В приложении есть эскиз странички с блокнотом, можно доработать этот вариант. Если ...
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Требуется сделать/переделать шаблон на joomla 1.5. Сайт по продаже автомобилей из Японии. Цвета желательно синий/голубой/белый, но подойдут и другие варианты. Шаблон желательно резиновый, простенький, в шапке надо сделать 3-4 японские машины. Убрать копирайты с шаблона.
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