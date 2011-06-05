Нужно сделать дизайн для интернет-магазина. Аналог сервиса noskinagod.ru Дизайн должен быть красивым и ярким.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные
Есть сайт www_pereplanirovkamos_ru
Необходимо доработать дизайн до ума, что бы был не такой угловатый и отличался от сайта с которого данный дизайн был взят.
Принципиально та же идея должна остаться, но необходимо изменить.
Проработать шрифты.
Сайт должен быть легкочитаемым и приятным для просмотра, желательно похожим на сайты "гос. организаций".
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