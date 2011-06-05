Исходные

Есть сайт www_pereplanirovkamos_ru

Необходимо доработать дизайн до ума, что бы был не такой угловатый и отличался от сайта с которого данный дизайн был взят.

Принципиально та же идея должна остаться, но необходимо изменить.

Проработать шрифты.

Сайт должен быть легкочитаемым и приятным для просмотра, желательно похожим на сайты "гос. организаций".