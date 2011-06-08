Сделать страницу для сайта

Здравствуйте.

Требуется сделать 1 html-страницу для сайта. Содержание страницы должно говорить о том, что сайт находится в разработке. Как я себе это представляю:

Красиво оформленная страничка, на которой распологается бренд + координаты фирмы + затекстовка о том, что сайт компании находится в разработке.

Срок 1 день.

Жду Ваших предложений