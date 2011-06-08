Сделать страницу для сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок238 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется сделать 1 html-страницу для сайта. Содержание страницы должно говорить о том, что сайт находится в разработке. Как я себе это представляю:

Красиво оформленная страничка, на которой распологается бренд + координаты фирмы + затекстовка о том, что сайт компании находится в разработке.

Срок 1 день.

Жду Ваших предложений

13 лет назад
Rakshtel
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Mroyatm
Кирилл 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$80
1 день
Спасибо Кирилл! Сделал очень красиво, не сравнится с тем что сделали другие фриланцеры. Рекомендую как честного, ответственного, но требовательного (касательно пунктуальности ;))) фриланцера!
Отличный клиент, знает чего хочет, чётко ставит задачу и быстро отвечает на вопросы, была небольшая заминка с оплатой но у всех бывают форс мажоры,
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