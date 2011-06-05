Дизайн + верстка для SEO блога

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок224 просмотра
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Нуждаюсь в креативном дизайне для SEO блога с дальнейшей версткой под WordPress (WP).

Приветствуется минимализм.

Заявки оставляем в теме. В понедельник будет точное ТЗ по моделям, которые будут реализованы на блоге.

Оплата производится либо по факту, либо будет разбита на два этапа.

13 лет назад
Igorek1989
Владислав 
31 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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