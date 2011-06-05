Дизайн + верстка для SEO блога

Нуждаюсь в креативном дизайне для SEO блога с дальнейшей версткой под WordPress (WP).

Приветствуется минимализм.

Заявки оставляем в теме. В понедельник будет точное ТЗ по моделям, которые будут реализованы на блоге.

Оплата производится либо по факту, либо будет разбита на два этапа.