Дизайн для малой социальной сети

Привет,

Мы ищем веб-дизайнера, который может создать полный дизайн для новой социальной сети над которой наша команда работает. Примеры сложности дизайна: gowalla.com или foursquare.com.

Социальная сеть направлена на англоязычный рынок (Штаты, Канада, Великобритания), поэтому хотя бы среднее знание английского обязательно. Понимание особенностей дизайна под западный рынок желательно.

Мы предоставим всю информацию о контенте и функционале необходимую для дизайна интерфейса. У нас также есть фронт-енд разработчик, так что верстка дизайна не требуется. Все что нужно — .psd файлы.

Пожалуйста, оцените работу по деньгам и времени, а также предоставьте ссылку на ваше портфолио. Варианты оплаты: только деньги, деньги + доля, только доля – на ваше усмотрение.

Всего наилучшего,

Майк