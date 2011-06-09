Подкорректировать шаблон joomla 1.5

Очень доволен сотрудничеством. Первый раз пользовался услугами фрилансеров. И нисколько не пожалел!!! Работа выполнена точно в срок, в соответствии с ТЗ и даже более того, в соответствии с моими не высказанными пожеланиями.Большое СПАСИБО за качественно выполненную работу.Очень доволен сотрудничеством.