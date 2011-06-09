Подкорректировать шаблон joomla 1.5

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки176 просмотров
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Шаблон для сайта делал сам, в принципе дизайн сайта устраивает, но немного напутал с кодом, нужен знающий человек что бы исправить. Также нужно сделать дизайн левого меню и верхнего горизонтального меню.

Joomla
13 лет назад
grog1988
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smxms
Шейко 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-3)
13 лет назад
$45
2 дня
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