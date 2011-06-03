Разработать дизайн сайта и визитки к нему

Нужно сделать дизайн сайта "ТебеФото" и бумажных визиток в стиле сайта.

Сайт посвящен продаже цифровых товаров, в частности фотографий.

Так как ТЗ на дизайн практически невозможно описать, работы буду принимать по критерию "нравится\не нравится", что несколько субъективно. Увы.

Результат работ должен быть предоставлен в виде html (для сайта), jpg и исходников (psd для сайта, корел в кривых и в шрифтах для визиток).

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ВАЖНО: Предоплат нет. Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа "Обращайтесь, договоримся" не рассматриваются!

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