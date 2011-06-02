Дизайн сайта и логотип

# 1 — $ 100

Название проекта: OUTCOMEBET

Слоган проекта: Playing for outcome (рус: Игра на результат)

Описание проекта: Портал, социальная сеть для игроков, игра и ставки на условные и реальные деньги: Букмекерская контора, тотализатор, лотереи, покер, казино и т.д.

Требуется:

- Разработать оригинальный, подходящий логотип.

- Подобрать фирменные цвета для проекта.

- Сделать дизайн сайта (в шаблоне нужно три колонки), в т.ч. дизайн форм, и учесть, что для каждой игры планируется свое цветовое решение не выбивающееся из фирменного стиля.

- На главной странице, так же как и в приведенном примере, планируются: меню, баннеры с соответствующими ссылками, новости и т.п. причем главная страница получается как бы совсем без колонок. Нужно учесть то, что игры будут добавляться в проект не сразу, а по мере написания, соответственно в дизайне главной страницы это как то нужно учесть, т.к. сначала заработает букмекерская контора потом лотереи и т.д.

- Так же как в примере в дизайне должен присутствовать верхний , основной баннер.

Для примера: www.redbet.com (Наверное понятно, что копию мы и сами могли сделать)

Результаты Вашей работы:

- Логотип (вектор)

- Дизайн, несколько PSD файлов.