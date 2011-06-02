Дизайн сайта и логотип

$100
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки818 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

Название проекта: OUTCOMEBET

Слоган проекта: Playing for outcome (рус: Игра на результат)

Описание проекта: Портал, социальная сеть для игроков, игра и ставки на условные и реальные деньги: Букмекерская контора, тотализатор, лотереи, покер, казино и т.д.

Требуется:

- Разработать оригинальный, подходящий логотип.

- Подобрать фирменные цвета для проекта.

- Сделать дизайн сайта (в шаблоне нужно три колонки), в т.ч. дизайн форм, и учесть, что для каждой игры планируется свое цветовое решение не выбивающееся из фирменного стиля.

- На главной странице, так же как и в приведенном примере, планируются: меню, баннеры с соответствующими ссылками, новости и т.п. причем главная страница получается как бы совсем без колонок. Нужно учесть то, что игры будут добавляться в проект не сразу, а по мере написания, соответственно в дизайне главной страницы это как то нужно учесть, т.к. сначала заработает букмекерская контора потом лотереи и т.д.

- Так же как в примере в дизайне должен присутствовать верхний , основной баннер.

Для примера: www.redbet.com (Наверное понятно, что копию мы и сами могли сделать)

Результаты Вашей работы:

- Логотип (вектор)

- Дизайн, несколько PSD файлов.

Дизайн сайта
13 лет назад
glober2
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Дизайн биржи покупки\продажи сайтов и доменов

    $1000

    Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта (продажа земельного участка)

    $160

    Приветствую всех конкурсантов. Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский". Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост. Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке http://apec2012.ru/content/?s=183 В данном приложении презентация, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта.

    Нужен хороший дизайн для несложного сайта рекламного агентства. Что я подразумеваю под хорошим: Приятная не режущая глаза цветовая гамма. Без перегрузки графикой. Если используется графика, то она выдержана в стиле сайта и грамотно обработана. Дизайн под резину. Жду заявок с ценами ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн корзины и оформления заказа ИМ

    $1100

    Необходимо доработать Корзину и еще несколько страниц интернет-магазина (Корзина – завершение покупки). Обязателен опыт проектирования и дизайна успешных интернет магазинов. Понимание маркетинга и основных принципов дизайна продающих страниц ИМ. Нужен именно технический дизайн. Обязательно показывайте ссылки на ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие корректировки по сайту

    Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $250

    Есть необходимость разработать дизайн 5 сайтов (главная, набоор внутренних) Тематика сайтов: корпоративные сайты, сайты визитки. Верстка проектов не интересует, верстаем сами. Интересует сотрудничество с одним дизайнером. Требования: соблюдение сроков, современный дизайн, знание и понимание технологий. Стоимость макета ...

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать тему под jquery UI для браузерной игры

    $100

    Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery. Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/ Пример стиля ...

    jQuery
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка оригинального дизайна

    Необходимо разработать дизайн для сайта prioritet-stroi.ru Сверстать и натянуть на шаблон (или разработать новый - я не очень хорошо разбираюсь в теме). Работы под "ключ". cms - drupal 6

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад