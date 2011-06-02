Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery.

Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/

Пример стиля графики игры можно посмотреть по ссылке http://unitpoint.ru/images/level-example.png

Чтобы показать результат работы (тему), нужно предоставить скриншот примера с наложенным на него стандартным диалоговым окном jquery UI с Вашей темой.

За дополнительной информацией обращайтесь пожалуйста в скайп: egolovin