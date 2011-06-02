Сделать тему под jquery UI для браузерной игры

$100
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Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery.

Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/

Пример стиля графики игры можно посмотреть по ссылке http://unitpoint.ru/images/level-example.png

Чтобы показать результат работы (тему), нужно предоставить скриншот примера с наложенным на него стандартным диалоговым окном jquery UI с Вашей темой.

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jQuery
13 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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