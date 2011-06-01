Нужен редизайн сайта okpravo_info

Сайт статичный на инклюдах поэтому при разработке дизайна и верстке нужно учитывать то, что структура сайта (расположение разделов, элементов верстки, а также структура графических элементов и их названия) должны остаться прежними.

Основная задача: так как по нашей статистике основной аудиторией нашего сайта являются девушки и молодые женщины нужно сделать сайт более привлекательным для данной категории пользователей.