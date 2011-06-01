Приветствую! Необходим шаблон под CMS DLE. Шаблон с тематикой игры "Left 4 dead 2". Дизайн темный, с символическими для игры цветами(черный, красный, желтый, зеленый). 3-х колоночный. Шаблон нужен для игрового портала( прошу это учесть). Чем ...
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Нужен редизайн сайта okpravo_info
Сайт статичный на инклюдах поэтому при разработке дизайна и верстке нужно учитывать то, что структура сайта (расположение разделов, элементов верстки, а также структура графических элементов и их названия) должны остаться прежними.
Основная задача: так как по нашей статистике основной аудиторией нашего сайта являются девушки и молодые женщины нужно сделать сайт более привлекательным для данной категории пользователей.
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