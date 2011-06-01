Нужен дизайн ИМ на Opencart

Сейчас сайт выглядит так: velo-tuning.ru Особо опираться на существующий сайт не стоит. Т.к. меняется: продукция-теперь это будут не только всякие святящиеся штуки, но и различные аксессуары, фонари, и всё прочее для велосипедов, кроме самих велосипедов. Поменяется и название сайта. Останется ...