Нужен дизайн ИМ на Opencart

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Требуется взять либо готовый дизайн либо, сделать для меня, плюс добавив модули необходимые.

Тематика Китайские товары (мобильные, электроника, + ОДЕЖДА и тд)

Шаблон должен быть простенький.

Нужен человек хорошо владеющий PHP и OPENCART

Повторюсь, интересует простенький шаблон наподобие http://mobyline.net.ua все просто чисто, и удобно.

Разумеется с модулями как на сайте выше. Функционал тот же.

Жду, ваши предложения и цены.

OpenCart
13 лет назад
Avainta
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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