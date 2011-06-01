Нужен дизайн ИМ на Opencart

Необходимо подобрать для сайта бесплатный готовый шаблон на joomla 1.5 и создать шапку на соответствующую тематику. Присылайте примеры своих работ из портфолио и указывайте цены на свои работы такого уровня и качества, как на ваших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется взять либо готовый дизайн либо, сделать для меня, плюс добавив модули необходимые.
Тематика Китайские товары (мобильные, электроника, + ОДЕЖДА и тд)
Шаблон должен быть простенький.
Нужен человек хорошо владеющий PHP и OPENCART
Повторюсь, интересует простенький шаблон наподобие http://mobyline.net.ua все просто чисто, и удобно.
Разумеется с модулями как на сайте выше. Функционал тот же.
Жду, ваши предложения и цены.
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