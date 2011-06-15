Создание целевой страницы приема заказов

$100
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок4607 просмотров
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#1$70
#2$20
#3$10

Требуется разработать дизайн страницы приема заявок клиентов.

Целевая аудитория (для кого разрабатывается форма): бизнес, оборудование, строительство, промышленность

Требования:

Страница должна быть яркая, красочная и эффективная

Приветствуются лица позитивных людей

Примеры

http://www.findyourenglish.ru/index2.php

http://etalonkredit.ru/

Форма приема заявок которая должна быть - в приложении.

Все работы будут протестированы в реальных условиях,

Та работа, которая наберет больше всего заявок и станет победителем.

Прием заявок до: 04.06.2011

Тестирование работ до 11.06.2011

Оглашение победителя 11.06.2011

Все работы поданные на конкурс остаются у организатора конкурса, он вправе распоряжаться ими на свое усмотрение

13 лет назад
sergey2411
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победители конкурса
ckarlet
Ксения 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
#2
Хороший дизайнер, рекомендую
Отличный заказчик. Четкое задание, приятное общение, гарантированная оплата. Рекомендую!
murlin
Елена 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#3
Хороший дизайнер, рекомендую
+
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
13 лет назад
#1
Отличный, ответственный, отзывчивый дизайнер
Приятно сотрудничать с Сергеем, четко ставит задачу чесно оплачивает результат, мои 10 баллов, всем рекомендую)
Заявки фрилансеров
ckarlet
Ксения 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
#2
murlin
Елена 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#3
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
13 лет назад
#1
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