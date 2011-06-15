Создание целевой страницы приема заказов

# 1 — $ 70 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Требуется разработать дизайн страницы приема заявок клиентов.

Целевая аудитория (для кого разрабатывается форма): бизнес, оборудование, строительство, промышленность

Требования:

Страница должна быть яркая, красочная и эффективная

Приветствуются лица позитивных людей

Примеры

http://www.findyourenglish.ru/index2.php

http://etalonkredit.ru/

Форма приема заявок которая должна быть - в приложении.

Все работы будут протестированы в реальных условиях,

Та работа, которая наберет больше всего заявок и станет победителем.

Прием заявок до: 04.06.2011

Тестирование работ до 11.06.2011

Оглашение победителя 11.06.2011

Все работы поданные на конкурс остаются у организатора конкурса, он вправе распоряжаться ими на свое усмотрение