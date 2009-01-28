sergey2411

Сергей Григоренко sergey2411

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Программка отправки файлов отчета на почту

    $30

    Требуется разработать простенькую программку, которая будет постоянно висеть запущенной (отключить ее можно будет только при нажатии определенной комбинации кнопок) раз в минуту программа должна проверять ни появился ли в указанной папке файл mp3 если да ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать движок рекламной сети

    $1000

    Требуется разработать движок рекламной сети для сайта, сеть для текстовых и графических баннеров Обязательные требования: опыт работы более 4 лет, показать примеры исходных кодов своих предыдущих работ составления ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно требуется сверстать страницы с формами

    $5

    Срочно требуется сверстать страницы с формами примеры страниц: http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196602.jpg http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/195138.png http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196615.jpg и т.д. обязательно указывайте ссылки своих работ верстки за каждую страницу плачу 5 ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание целевой страницы приема заказов

    $100

    Требуется разработать дизайн страницы приема заявок клиентов. Целевая аудитория (для кого разрабатывается форма): бизнес, оборудование, строительство, промышленность Требования: Страница должна быть яркая, красочная и эффективная Приветствуются лица ...

    PHP
    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка презентации

    $200

    Объявляется конкурс на разработку презентации рекламной площадки YPAG.RU Требование к работам: Презентация должна быть яркой, стильной, привлекательной. Примеры качества работ, которое мы хотим получить: http://www.free-lance.ru/users/Elena_Shutova/viewproj.php?prjid=2327093 http://www.free-lance.ru/users/Elena_Shutova/viewproj.php?prjid=2486620 http://www.free-lance.ru/users/Elena_Shutova/viewproj.php?prjid=2325953 ...

    Презентации3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка нового логотипа

    $50

    Объявляется конкурс, на разработку нового логотипа для ресурса YPAG (http://ypag.ru/) Это большой справочник предприятий с множеством дополнительных сервизов для бизнеса . Требования: логотип должен быть векторным, в нем должно быть название ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется программист PHP для удаленной работы

    $2000

    Требования: PHP5/OOP, HTML/CSS/Javascript, MySQL5 (MyISAM, InnoDB) Хорошее знание MySQL, умение работы с высоко нагрузочными проектами, умение оптимизировать сложные структуры данных. Дополнительные знания которые будут плюсом: Zend ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка презентации рекламной площадки (сайта)

    Нужно разработать иллюстрированную презентацию для YPAG.RU Принимаются заявки от исполнителей работавших в данной отрасли, ссылка на портфолио разработанных презентаций обязательно! Справки по icq 144034501

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать аналог process bar

    Есть страница где долго выполняется js скрипт Нужно сделать вывод нового окошка на определенное время (около 10 секунд) с информацией подождать и что бы это окошко нельзя было закрыть или что-то за ним нажать. ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

murlin
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создание целевой страницы приема заказов
PHP
+
Хороший дизайнер, рекомендую
Ответный отзыв
murlin
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Разработка презентации
+
Безусловно талантливый человек, как все талантливые люди - немножко неадекватная, Будьте готовы, что конечная цена будет несколько выше оговоренной .
Ответный отзыв
cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать аналог process bar
JavaScriptjQuery
Отличный заказчик
Отличный исполнитель, рекомендую всем
Ответный отзыв
mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
$70
10 баллов
14 лет назад
Создание целевой страницы приема заказов
PHP
Приятно сотрудничать с Сергеем, четко ставит задачу чесно оплачивает результат, мои 10 баллов, всем рекомендую)
Отличный, ответственный, отзывчивый дизайнер
Ответный отзыв
ckarlet
Ксения 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Создание целевой страницы приема заказов
PHP
Отличный заказчик. Четкое задание, приятное общение, гарантированная оплата. Рекомендую!
Хороший дизайнер, рекомендую
Ответный отзыв
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