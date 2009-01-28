Требуете при вызове программы и при нажатии горячих кнопок для входа в меню сделать ввод пароля. и отключить проверку на сервере Консультации по скайпу sergey2411
- $30Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать доработку функций MX Skype Recorder 4.3 изменять название файла запуска и папку, сделать вход по паролю справки по скайпу sergey2411Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется разработать простенькую программку, которая будет постоянно висеть запущенной (отключить ее можно будет только при нажатии определенной комбинации кнопок) раз в минуту программа должна проверять ни появился ли в указанной папке файл mp3 если да ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть страница http://ypag.ru/test_page/232/index.php На ней нужно изменить текст таким образом, что бы увеличилась отдача этой страницы Сам текст для редактирования: 1 УКАЖИТЕ, что Вам нужно купить 2 ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать движок рекламной сети для сайта, сеть для текстовых и графических баннеров Обязательные требования: опыт работы более 4 лет, показать примеры исходных кодов своих предыдущих работ составления ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Задачи Требуется реализовать конструктор сайтов на бесплатной cms 1. разработать или найти для конструктора более 100 шаблонов сайтов под разные отрасли бизнеса 2. сделать удобную ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Срочно требуется сверстать страницы с формами примеры страниц: http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196602.jpg http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/195138.png http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196615.jpg и т.д. обязательно указывайте ссылки своих работ верстки за каждую страницу плачу 5 ...HTML-верстка2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн страницы приема заявок клиентов. Целевая аудитория (для кого разрабатывается форма): бизнес, оборудование, строительство, промышленность Требования: Страница должна быть яркая, красочная и эффективная Приветствуются лица ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $200
Объявляется конкурс на разработку презентации рекламной площадки YPAG.RU Требование к работам: Презентация должна быть яркой, стильной, привлекательной. Примеры качества работ, которое мы хотим получить: http://www.free-lance.ru/users/Elena_Shutova/viewproj.php?prjid=2327093 http://www.free-lance.ru/users/Elena_Shutova/viewproj.php?prjid=2486620 http://www.free-lance.ru/users/Elena_Shutova/viewproj.php?prjid=2325953 ...Презентации3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Объявляется конкурс, на разработку нового логотипа для ресурса YPAG (http://ypag.ru/) Это большой справочник предприятий с множеством дополнительных сервизов для бизнеса . Требования: логотип должен быть векторным, в нем должно быть название ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2000
Требования: PHP5/OOP, HTML/CSS/Javascript, MySQL5 (MyISAM, InnoDB) Хорошее знание MySQL, умение работы с высоко нагрузочными проектами, умение оптимизировать сложные структуры данных. Дополнительные знания которые будут плюсом: Zend ...Базы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать иллюстрированную презентацию для YPAG.RU Принимаются заявки от исполнителей работавших в данной отрасли, ссылка на портфолио разработанных презентаций обязательно! Справки по icq 144034501Презентации1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть страница где долго выполняется js скрипт Нужно сделать вывод нового окошка на определенное время (около 10 секунд) с информацией подождать и что бы это окошко нельзя было закрыть или что-то за ним нажать. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется прикрутить к системе голосования защиту от накруток на рнр библиотеку samy.pl/evercookie/ Справки по icq 144034501Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад